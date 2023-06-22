Эмметт считает, что может получить титульный бой, если победит в поединке с Топурией

Американский боец Джош Эмметт верит в то, что он сможет получить право биться за титул, если одержит победу в поединке с представителем Грузии Илией Топурией.
«Я всё ещё пятый номер рейтинга, у меня будет сильный соперник, так что я просто должен выйти и заявить о себе, чтобы вернуться в гонку за титул.
Сейчас весь мой фокус только на Илие, а уже после буду думать о том, что делать дальше. Никогда не знаешь, что произойдёт в дивизионе. Спортсмены получают травмы и всякое такое. Возможно, после этой победы мне нужно будет одержать ещё одну, а может, смогу сразу подраться за титул. Никогда не знаешь, но сперва мне нужно победить Топурию», – приводит слова Эмметта MMA Fighting.
Напомним, поединок Эмметта и Топурии состоится в ближайшие выходные в Джексонвилле.
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