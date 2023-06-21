Топурия: я – следующий в очереди на титул UFC, Волкановски будет финиширован

Девятый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия считает, что он достоит сразиться за чемпионский титул в случае победы над американцем Джошем Эмметтом, поединок с которым состоится на предстоящих выходных в Джексонвилле (США).
«Я – следующий парень в очереди. Кто заслуживает боя за титул больше меня? Никто. Так что я следующий.
Бой с Волкановски? Я собираюсь финишировать его в первом раунде. Очевидно, победа над первым номером дивизиона была бы громче, чем победа над Яиром [Родригесом]. Яир проиграл многим рейтинговым парням: Максу Холлоуэю, Фрэнки Эдгару… Я бы предпочёл бой с Алексом», – приводит слова Топурии издание MMAJunkie.
Свой последний поединок Топурия провёл на турнире UFC 282 в декабре, выиграв удушающим приёмом во втором раунде у американца Брайса Митчелла.
- 21 июня 2023
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