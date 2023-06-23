Вартанян рассказал, почему отдал свой бонус Резникову после финала Гран-при ACA
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Популярный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян объяснил, почему решил отдать свой бонус Артёму Резникову после финала Гран-при ACA. Напомним, в финале Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде.
«Экспромтом больше. Об этом перед боем не думал. У меня и гонорар хороший за победу. Мне чужого не нужно. Это и бонус, который не является результатом моей работы. Это результат желания Майрбека Хасиева. К моим навыкам это отношения не имеет. Мне дали бонусы за «Бой вечера», за «Выступление вечера». Я не видел в этом необходимости. А Артём был мотивированный, он хочет купить квартиру родителям. Я подумал: почему нет?» — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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