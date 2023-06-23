«UFC или Bellator? Больше всего денег у ACA». Разговор о будущем с Эдуардом Вартаняном

16 июня в Сочи на арене дворца спорта «Большой» состоялся огненный турнир ACA 159. Главным боем вечера стал финал Гран-при в лёгком весе, в котором зарубились Артём Резников и Эдуард Вартанян. На кону стояли чемпионский пояс и солидный денежный куш. Вартанян одержал красивую досрочную победу. Мы поговорили с Эдуардом о планах на ближайшее будущее и переговорах с лучшими промоушенами планеты.

– Какие эмоции оставила победа в Гран-при ACA?

– Эмоции только положительные. Это результат тяжёлого, кропотливого, каждодневного труда. Победа, конечно, воодушевляет. Она говорит о том, что всё правильно делаю. Я вышел на определённое плато своей технической и физической формы.

– Поединок получился кровопролитным для вашего соперника. Ожидали ли вы, что всё сложится именно так?

– Я настраивался на тяжёлый поединок. Предполагал, что всё может быть.

– Соперник получил много неприятных травм. Многие считают, что судья поздно остановил поединок. Вы пересматривали бой, рефери поступил своевременно?

– Я не знаю. Если боец сражается, я не вижу смысла останавливать.

– Были готовы бить до самого конца?

– До конца – это до убийства? Я до конца и бил, пока судья не остановил.

– Например, до того момента, когда человек, которого взяли на удушающий, полностью отключается?

– Ну, у меня есть такой опыт в карьере! (Смеётся.)

– Очень красивый поступок вы совершили после поединка. Это было спланировано или вы отдали свой бонус Артёму экспромтом?

– Экспромтом больше. Об этом перед боем не думал. У меня и гонорар хороший за победу. Мне чужого не нужно. Это и бонус, который не является результатом моей работы. Это результат желания Майрбека Хасиева. К моим навыкам это отношения не имеет. Мне дали бонусы за «Бой вечера», за «Выступление вечера». Я не видел в этом необходимости. А Артём был мотивированный, он хочет купить квартиру родителям. Я подумал, почему нет?

Эдуард Вартанян после победы Фото: aca-mma.com

– Вы обещали рассказать о планах на будущее. Чего ждать в ближайшее время?

– Планы очень простые. У меня есть предложение от Bellator, возобновляем переговоры с UFC. Получил визу рабочую в январе, просто это не афишировал. Она на три года, мне не надо её переделывать. Могу сразу вступать, в любое время. Я буду работать над предложениями. Посмотрим, что мне предложит ACA. Здесь вопрос цены. В ACA любое моё противостояние – это потенциально турнир, который заполнит любую арену.

– В Сочи были переполненные трибуны. Вам приятно, что такая большая аудитория пришла на ваш бой?

– Да, приятно. И я был удивлён. Понимаю свою ценность. Более того, самые популярные и просматриваемые бои у меня. В этом можно убедиться, зайдя на сайт и в YouTube. С Раисовым, Магомедовым и Резниковым.

– Бой был полностью под вашим контролем. Не беспокоит здоровье, когда планируете вновь выйти в октагон?

– Я еду на тренировку. Сейчас будут переговоры – месяц-два. А потом готов. В сентябре-октябре. Вопрос цены. Самые платёжеспособные – ACA. Но если дельта окажется небольшой, выбор будет в пользу UFC.

– После боя с Резниковым вышел Раисов, который попытался раскачать реванш. Насколько вы заинтересованы в бое с Юсуфом?

– Для меня не имеет значения соперник. Ключевой фактор – финансовая составляющая. С ним буду драться, только если дадут хорошие деньги.

– Вы уже изучали дивизионы в Bellator и UFC? Смотрели, с кем хотели бы подраться?

– Абсолютно неважно! Уверен, что могу выиграть у любого. Сейчас квинтэссенция моей спортивной карьеры. Я нахожусь на пике. Знаю, как его поддерживать. Полностью чувствую тело и понимаю, как работать с каждым из возможных соперников. Сейчас я проработал план на четырёх потенциальных оппонентов в ACA.

Вартанян против Резникова Фото: aca-mma.com

– Призовые за Гран-при. На что вы собираетесь их потратить?

– Весь свой бонус, который мне за этот бой дали, потрачу на строительство спортивных площадок в Армении. Собираемся построить 10 в этом году, я надеюсь. Остальные… Какие-то деньги пойдут на детей, на улучшение бытовых условий жизни, ничего сверхъестественного.

– А свою школу открыть не хотите?

– Я не планирую. Тренерская деятельность – это не для меня. Я хороший спортсмен, но как тренер не очень. Тренерство – это про призвание.

– После завершения карьеры планируете уйти в бизнес или полностью посвятите себя семье?

– Это не взаимоисключающие вещи. Планирую вести активный образ жизни, который включает и семью, и пассивный доход.

Эдуард Вартанян Фото: aca-mma.com

– А ваши дети будут заниматься спортом? Или всё полностью в их руках?

– Мы с супругой считаем, что в таком возрасте дети должны всё пробовать. Старшая дочь занимается гимнастикой, она в школе олимпийского резерва. У неё хорошие результаты, хотя мы на этом не настаиваем. Средняя дочь занималась теннисом, сначала нравилось – сейчас не нравится. Пошла на тхэквондо, ей понравилось. Возможно, сейчас вернёмся на тхэквондо. Младшая занимается танцами. Мы полностью свободны. Помимо этого, они ходят в музыкальную школу. Мы сторонники того, чтобы они максимально искали, пробовали и находили то, что им нравится.

А некоторые дети ходят туда, где им не нравится, потому что родители реализовывают свои несбывшиеся мечты. Я это вижу у дочери на гимнастике. Там 90% отдают детей, потому что это популярно, красиво, пользуются социальным статусом.

– Получилось посмотреть бой Армана Царукяна? Как вам этот поединок?

– Да, полностью просмотрел поединок. Поздравил Армана с победой. Получилось уверенно. Была небольшая техническая ошибка во втором раунде, когда он ударил и не ушёл с линии атаки. И поэтому бразилец попал. Но это всё работа. Арман – очень трудолюбивый спортсмен. У него хорошее будущее, если он будет продолжать в том же направлении.

– Арман попросил после боя два месяца на восстановление и вызвал Ислама Махачева. Вы всё ещё считаете, что Царукян может победить в таком бою?

– Да, ничего не изменилось. Считаю, что Арману по силам выиграть у любого соперника.

– Арману вряд ли сразу дадут Ислама. С кем бы вы хотели увидеть следующий бой Царукяна?

– С Оливейрой. В пятираундовом сражении. Это был бы претендентский бой – 100%. Я бы дал шансы 60 на 40 в пользу Армана. Важно с Оливейрой пережить его первый спурт. Переконтролировать, смещаться с линии атаки, вариантов много. Количество ударов, которые получает Чарльз, несёт кумулятивный эффект. Бенеил Дариуш прямолинейно смещался, пытался зарядиться на один удар. Контролировать Оливейру просто, но нужно быть максимально сконцентрированным. Он хорошо работает снизу.

– А один из пары Гэтжи – Порье стал бы для Царукяна лёгкой прогулкой?

– Я бы так не сказал. Любой соперник в топ-5 обладает серьёзными навыками. Скорее всего, Порье был бы немного тяжелее. Гэтжи практически не стоит на ногах. Поэтому противостояние с Порье было бы интереснее, чем с Оливейрой. На Дастина даже дал бы 45%.

– На днях из-за океана пришла новость, что Анкалаев попал в «теневой бан» от UFC. Если вы попадёте туда, готовы с ходу трэш-точить и «газовать»?

– Мои противостояния в клетке будут говорить сами за себя. Особой необходимости я в этом не вижу. Если говорить о грязи, это выше того, что я могу. У меня нет необходимости оскорблять соперников.