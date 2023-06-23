Валуев: мы наблюдаем неприкрытую русофобскую политику против нашей страны

Бывший российский боксёр Николай Валуев, ныне являющийся депутатом Госдумы, прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) признания. О соответствующем решении МОК стало известно 22 июня.
«Мы констатируем, что в спорт пришла большая грязная политика. Решения, принятые вчера, являются абсолютно политизированными, абсолютно неправомочными. Мы сегодня должны единым фронтом выступить против такой позиции и сказать Томасу Баху нет. Тогда они увидят, что мы не готовы, чтобы над нами издевались.
Мы наблюдаем неприкрытую русофобскую политику против нашей страны. И она отобразилась именно 22 июня. Непризнание российского бокса — это на самом деле признание того, что сделать они ничего не могут», — передаёт слова Валуева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Ранее решение МОК прокомментировала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
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