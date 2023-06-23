Тедди Атлас назвал двух самых переоценённых британских боксёров

Известный тренер Тедди Атлас заявил, что считает переоценёнными экс-чемпиона в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и бывшего абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джоша Тэйлора.
«Я просто говорю всё как есть, и я говорил это раньше. Всё записано. Британским фанатам не понравилось, когда я это сказал об их любимом чемпионе в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Да, я сказал это о нём и говорил это о Джоше Тэйлоре. Они оба переоценены», — приводит слова Атласа boxing-social.
Энтони Джошуа в апреле выиграл единогласным решением судей у Джермейна Франклина. До того британец уступил украинцу Александру Усику два раза подряд.
Джош Тэйлор в июне единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу. Для британца это было первое поражение в профессиональной карьере.
- 23 июня 2023
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