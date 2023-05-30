«Кличко запустил его крах». Рекламный качок Джошуа никогда не станет прежним

Ещё совсем недавно Энтони Джошуа бесспорно входил в топ лучших боксёров супертяжёлого веса, но два поражения от Александра Усика не просто лишили его титулов чемпиона мира, но и здорово ударили по моральной составляющей. Джошуа стал чаще заговаривать о депрессии, не исключал, что вообще больше не выйдет в ринг, и больше переживал из-за проблем расизма. Бокс временно отошёл на второй план.

Однако, по мнению известного британского обозревателя Саймона Джордана, начало краху Джошуа как топового боксёра положили вовсе не поединки с Усиком, а драматичная победа над Владимиром Кличко в 2017 году.

«В том бою Кличко запустил крах Джошуа. После него Энтони решил боксировать иначе — он принялся постоянно минимизировать риски. И сейчас попросту не готов стать вновь тем, кем был раньше — боевой машиной. Я всё чаще вижу, как болельщики ржут над идеей, что Джошуа вновь может побить одного из топов супертяжёлого веса», — резюмировал Джордан.

В этих словах соотечественника Джошуа есть немалая доля правды. Если раньше Энтони откровенно полагался на свою физическую силу и мощный удар, то сейчас откровенно боится получить в ответ. Он будто перенял манеру ведения боя Владимира Кличко и в ответ на удары соперника начинает клинчевать и, по сути, засушивать бой. Очень ярко эта черта проявилась в поединке с Джермейном Франклином.

Большинство любителей бокса ожидало, что крепкий американец попросту станет для Джошуа трамплином обратно в топ. Для этого нужно было добиться уверенной победы, но Энтони провёл достаточно осторожный бой и, несмотря итоговый успех, выглядел неубедительно. А в концовке у него снова сдали нервы, и британец устроил некрасивую подготовку.

Возможно, сенсационное поражение от Энди Руиса, случившееся в 2019 году, тоже стало негативным фактором. Такой точки зрения придерживается экс-чемпион мира Карл Фроч: «Джошуа побил Энди Руис, и я думаю, что это теперь его проблема. Он получил психологическую травму. Тогда Джошуа узнал, что его можно потрясти. Он знает, что может проиграть досрочно».

Да, у Эй Джея по-прежнему громкое имя, на его поединки по-прежнему покупают трансляции, что позволяет ему зарабатывать даже больше тройного чемпиона Александра Усика. Британец остаётся невероятно востребованным боксёром: Тайсон Фьюри хочет устроить с ним бой, да и другой топовый супертяжеловес Деонтей Уайлдер активно продвигает возможность подраться с Джошуа.

Однако сложно представить, что Энтони сохранил чемпионские амбиции. Сейчас он похож на боксёра, который стремится выжать из угасающей карьеры максимум за счёт громкого имени, но точно не на человека, который бросит настоящий вызов Фьюри и Усику. Это печально, потому что у британца был и есть огромный потенциал, он может выступать на высоком уровне, однако, судя по всему, не может вспомнить, как это делается.

В ближайшие годы мы ещё будем видеть Джошуа в громких поединках, и он будет привлекать к себе немало внимания, но дальше, скорее всего, Джошуа подастся в шоу-бои с условным Фрэнсисом Нганну. Увы.