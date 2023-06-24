Джошуа Франко не уложился в вес перед боем с Кадзуто Иокой и потерял титул WBA

Американский боксёр Джошуа Франко не смог уложиться в вес перед боем в Токио с японцем Кадзуто Иокой и утратил звание чемпиона мира WBA во втором наилегчайшем весе, сообщает ESPN. Категория требует иметь массу до 52,163 кг (115 фунтов), а на взвешивании Франко показал 54,998 кг (121,25 фунта).
Теперь в случае победы в бою Иока станет чемпионом мира WBA, а при ничьей или победе Франко титул останется вакантным.
«В последние несколько дней были некоторые проблемы, которые ещё несколько часов назад заставляли нас думать, что бой окончен. Джош всегда был профессионалом, и раньше у него никогда не было таких проблем», — сообщил Роберт Гарсия, тренер Франко.
Франко и Иока уже проводили бой в Токио в декабре прошлого года, и он закончился вничью. Это был объединительный поединок, поскольку японец тогда владел званием чемпиона мира по версии WBO. Однако впоследствии Иока ради реванша с Франко отказался от пояса, не став проводить обязательную защиту титула в бою с Хунто Накатани.
27-летний американец провёл за карьеру 22 боя (18 побед, 1 поражение, 3 ничьи). В карьере 34-летнего Иоки было 32 поединка (29 побед, 2 поражения, 1 ничья).
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