Тренер О’Мэлли: Каннонье уничтожит Чимаева в пятираундовом бою
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Тренер американского бойца UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли Тим Уэлч высказался о потенциальном поединке Хамзата Чимаева и Джареда Каннонье.
«На пресс-конференции кто-то спросил Каннонье о возможном поединке с Хамзатом, и он спросил, приведёт ли это его к титульному бою? Он готов к любому сопернику, который обеспечит ему титульный шанс. Думаю, в пятираундовом поединке Каннонье уничтожит Чимаева, но сейчас Хамзат даже не входит в рейтинг среднего веса», — приводит слова Уэлча MMAJunkie.
В прошлые выходные Каннонье выиграл единогласным решением судей у Марвина Веттори и поднялся на третье место в рейтинге среднего веса.
Хамзат Чимаев не выходил в октагон с сентября прошлого года. Всего у шведско-чеченского бойца 12 побед в 12 поединках в ММА.
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