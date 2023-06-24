Тренер О’Мэлли: Каннонье уничтожит Чимаева в пятираундовом бою

Тренер американского бойца UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли Тим Уэлч высказался о потенциальном поединке Хамзата Чимаева и Джареда Каннонье.

«На пресс-конференции кто-то спросил Каннонье о возможном поединке с Хамзатом, и он спросил, приведёт ли это его к титульному бою? Он готов к любому сопернику, который обеспечит ему титульный шанс. Думаю, в пятираундовом поединке Каннонье уничтожит Чимаева, но сейчас Хамзат даже не входит в рейтинг среднего веса», — приводит слова Уэлча MMAJunkie.

В прошлые выходные Каннонье выиграл единогласным решением судей у Марвина Веттори и поднялся на третье место в рейтинге среднего веса.

Хамзат Чимаев не выходил в октагон с сентября прошлого года. Всего у шведско-чеченского бойца 12 побед в 12 поединках в ММА.