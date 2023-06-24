«Ждём вестей». Сергей Павлович опубликовал намёк на объявление следующего соперника

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга тяжёлой весовой категории UFC Сергей Павлович намекнул, что скоро должен быть анонсирован его следующий поединок.

«Ждём вестей», — написал на своей странице в социальных сетях Павлович.

Павлович свой последний поединок провёл в апреле этого года и выиграл у американца Кёртиса Блэйдса техническим нокаутом в первом раунде. Россиянин выиграл шесть последних поединков и все завершил досрочными победами в первом раунде.

Всего в активе Павловича 18 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

Ранее Чейл Соннен и некоторые другие источники сообщали, что Павлович может получить титульный шанс в поединке с Джоном Джонсом, у которого может сорваться бой со Стипе Миочичем.