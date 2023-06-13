Сергей Павлович станет чемпионом! Но когда Джон Джонс даст согласие?

31-летний боец сметает всех на своём пути, однако боя за титул пока нет.

Сергей Павлович — один из самых сильных бойцов в тяжёлом весе. На профессиональном уровне он начал выступать с 2014 года. Сначала россиянин дрался в промоушене Fight Nights Global, где за три года провёл 11 боев. Во всех одержал победы, став чемпионом в тяжёлом весе.

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Затем Павлович подписал контракт с UFC. В дебютном бою он уступил голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде. Многих такое поражение сломало бы, но Сергей сохранил уверенность в собственных силах, сделал выводы из неудачи и вернулся лучшей версией себя.

Павлович готов к поединку за титул

В последних шести боях Павлович одержал победы в первом раунде, нокаутировав ряд мощных соперников, в частности топа тяжёлого веса Кёртиса Блейдса. Такой статистикой не может похвастаться ни один из топ-15 бойцов дивизиона. От титульника Сергея отделяет несколько причин, в частности вывеска Джон Джонс — Стипе Миочич.

Чемпион UFC в двух весовых категориях выразил личную заинтересованность в бое со Стипе. Президент организации Дана Уайт поддержал Джонса. А кто бы на его месте отказался от поединка двух легендарных тяжеловесов? Единственный нюанс — бой находится на грани срыва, что играет на руку Павловичу.

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На последних пресс-конференциях Дана Уайт так и не дал точного ответа на вопрос, где и когда состоится бой Джонса с Миочичем. Изначально поединок был запланирован на июль, потом — на ноябрь. А теперь появилась информация, что встречу Джона и Стипе в 2023 году мы не увидим.

Всё дело в физической форме Миочича. В последний раз он выходил в октагон более двух лет назад и тогда получил жуткую травму колена. Сам Стипе молчит. Но и это ещё не всё. Совсем недавно Джонс заявил, что готов к бою с британским боксёром-супертяжеловесом Тайсоном Фьюри, даже если он пройдёт по правилам бокса.

Джонс что, боится Павловича? Почему американец хочет подраться со всеми, кроме россиянина?

Возможно, Джонс считает Павловича недостойным соперником. Понятно, что у него гораздо больше опыта и выше статус. Однако списывать Сергея со счетов или недооценивать нельзя ни в коем случае. На наш взгляд, у американца и россиянина примерно равные шансы на победу. У них разные сильные стороны, поэтому сравнивать трудно.

Джонс является отличным борцом. Он неоднократно демонстрировал своё мастерство и заламывал крепких соперников. Сергей не демонстрировал в октагоне своих навыков в партере, но они у него, без сомнения, есть. Он занимался греко-римской борьбой, армейским рукопашным боем и боевым самбо.

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Да и вообще, дойдёт ли до партера дело? У Павловича невероятная ударная мощь. Одного удара может хватить, чтобы Джон потерял равновесие и стал ещё одной жертвой неудержимого россиянина. Тех же ошибок, что в бою с Оверимом, он больше не допустит.

Совсем недавно Сергей высказался о единственном поражении в карьере. Он отметил, что при подготовке к бою с Оверимом у него возникли проблемы с акклиматизацией. Павлович подчеркнул, что помешал юношеский максимализм. После этого боец понял, что если он профессиональный спортсмен, то должен намного серьёзнее относиться к подобным вещам.

У Павловича чемпионский менталитет

Павлович полностью сконцентрирован на чемпионском бое с Джонсом. Он признался, что голоден до побед и идёт к чемпионству всю свою жизнь. Для него американец является легендой, но на первом месте стоит пояс. Поставить на то, что Сергей станет чемпионом UFC в тяжёлом весе до конца 2024 года, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65.

Вряд ли Павловичу придётся слишком долго ждать титульного боя с Джонсом. Даже если легендарный американец решит сначала подраться с Тайсоном Фьюри, до конца следующего года он успеет восстановиться и принять вызов Сергея. 31-летний россиянин за этот промежуток времени вряд ли растеряет кондиции.

Не исключено, что, дабы не было простоя, Павлович в ожидании боя с Джоном встретится с Сирилем Ганом, Томом Аспиналлом или Александром Волковым. Это станет для россиянина хорошей проверкой на прочность и опытом.

Ставка: Павлович станет чемпионом UFC в тяжёлом весе до конца 2024 года за 2.65.

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