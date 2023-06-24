Эдди Хирн заявил, что Головкин продолжит карьеру в новом дивизионе

Британский промоутер Эдди Хирн, организовавший несколько крайних выступлений звёздного средневеса Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), сообщил, что казахстанский ветеран не собирается завершать профессиональную карьеру.

«Я не разговаривал с ним предметно о его карьере, но у меня сложилось впечатление, что он определённо хочет продолжить выступления. Я думаю, что он перейдёт во второй средний вес», – приводит слова Хирна издание BoxingScene.

Напомним, Головкин не выступал с сентября 2022 года, когда уступил единогласным судейским решением бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound мексиканцу Саулю Альваресу, поражение стало для него вторым в карьере. Впервые он проиграл в сентябре 2018-го, также Альваресу.