Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн заявил, что Головкин продолжит карьеру в новом дивизионе

Эдди Хирн заявил, что Головкин продолжит карьеру в новом дивизионе
Комментарии

Британский промоутер Эдди Хирн, организовавший несколько крайних выступлений звёздного средневеса Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), сообщил, что казахстанский ветеран не собирается завершать профессиональную карьеру.

«Я не разговаривал с ним предметно о его карьере, но у меня сложилось впечатление, что он определённо хочет продолжить выступления. Я думаю, что он перейдёт во второй средний вес», – приводит слова Хирна издание BoxingScene.

Напомним, Головкин не выступал с сентября 2022 года, когда уступил единогласным судейским решением бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound мексиканцу Саулю Альваресу, поражение стало для него вторым в карьере. Впервые он проиграл в сентябре 2018-го, также Альваресу.

Материалы по теме
Это настоящий абсурд. Головкин выкидывает пояса, но ждёт больших денег
Это настоящий абсурд. Головкин выкидывает пояса, но ждёт больших денег
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023