Бывший соперник Альвареса и Чарло сказал, от чего будет зависеть результат их поединка

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Остин Траут, ранее встречавшийся в ринге с мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) и соотечественником Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO), высказался об их поединке, который, как ожидается, состоится в сентябре.

«Я буду болеть на Чарло, у него есть всё, чтобы победить Канело. Однако мы не видели его уже два года. Это единственная причина, по которой я сомневаюсь в нём. Если бы этот поединок состоялся два года назад, то я бы поставил на Чарло.

Канело не смотрится хорошо, он уже не тот. Однако он активен, он тренируется и выступает. Я не говорю, что Чарло не тренируется, однако он не дерётся», – сказал Траут в интервью YouTube-каналу FightHype.com.