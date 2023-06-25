Даниэлю Кормье испачкали рубашку кровью во время турнира UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье на своей странице в социальных сетях опубликовал новый пост, показав, что его рубашку испачкали кровью во время поединка Мэйси Барбер с Амандой Рибас.

Кормье в шутку обвинил Барбер, но отметил, что с ним всё в порядке.

Фото: Социальные сети Даниэля Кормье

Поединок Барбер с Рибас прошёл в рамках соглавного события турнира UFC on ABC 5, который состоялся 24 июня в Джексонвилле. Барбер одержала победу техническим нокаутом во втором раунде.

Барбер идёт на серии из пяти побед. В этом году она выиграла два поединка. Всего в её активе 15 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых она одержала 13 побед и потерпела два поражения.

Аманда Рибас потерпела четыре поражения при 11 победах в профессиональных ММА.