Даниэлю Кормье испачкали рубашку кровью во время турнира UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье на своей странице в социальных сетях опубликовал новый пост, показав, что его рубашку испачкали кровью во время поединка Мэйси Барбер с Амандой Рибас.
Кормье в шутку обвинил Барбер, но отметил, что с ним всё в порядке.
Фото: Социальные сети Даниэля Кормье
Поединок Барбер с Рибас прошёл в рамках соглавного события турнира UFC on ABC 5, который состоялся 24 июня в Джексонвилле. Барбер одержала победу техническим нокаутом во втором раунде.
Барбер идёт на серии из пяти побед. В этом году она выиграла два поединка. Всего в её активе 15 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых она одержала 13 побед и потерпела два поражения.
Аманда Рибас потерпела четыре поражения при 11 победах в профессиональных ММА.
- 25 июня 2023
-
15:20
-
14:49
-
14:28
-
13:56
-
13:33
-
12:49
-
12:28
-
12:03
-
11:33
-
11:21
-
10:17
-
10:07
-
09:37
-
09:20
-
06:27
-
02:28
-
01:09
-
00:57
-
00:49
-
00:38
-
00:07
- 24 июня 2023
-
23:52
-
23:17
-
23:01
-
21:58
-
21:38
-
21:30
-
20:37
-
20:18
-
19:57
-
19:15
-
18:52
-
18:35
-
18:17
-
17:51