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Даниэлю Кормье испачкали рубашку кровью во время турнира UFC

Даниэлю Кормье испачкали рубашку кровью во время турнира UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье на своей странице в социальных сетях опубликовал новый пост, показав, что его рубашку испачкали кровью во время поединка Мэйси Барбер с Амандой Рибас.

Кормье в шутку обвинил Барбер, но отметил, что с ним всё в порядке.

Фото: Социальные сети Даниэля Кормье

Поединок Барбер с Рибас прошёл в рамках соглавного события турнира UFC on ABC 5, который состоялся 24 июня в Джексонвилле. Барбер одержала победу техническим нокаутом во втором раунде.

Барбер идёт на серии из пяти побед. В этом году она выиграла два поединка. Всего в её активе 15 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых она одержала 13 побед и потерпела два поражения.

Аманда Рибас потерпела четыре поражения при 11 победах в профессиональных ММА.

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