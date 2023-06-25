Все результаты турнира UFC on ABC 5: Эмметт – Топурия

В ночь с 24 на 25 июня в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялся очередной турнир UFC on ABC 5.
Результаты турнира UFC on ABC 5:
Илия Топурия победил Джоша Эмметта единогласным решением (50-44, 50-42, 49-45);
Мэйси Барбер победила Аманду Рибас техническим нокаутом (Раунд 2, 3:42);
Бой Остена Лэйна и Джастина Тафы был признан не состоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз;
Дэвид Онама победил Габриэля Сантоса нокаутом (Раунд 2, 4:13);
Брендан Аллен победил Бруно Силву удушающим приёмом – (Раунд 1, 4:39);
Нил Мэгни победил Филипа Роу раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
Рэнди Браун победил Веллингтона Турмана единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Матеуш Ребецки победил Лоика Раджабова техническим нокаутом (Раунд 2, 2:36);
Табата Риччи победила Джиллиан Робертсон единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);
Джошуа Ван победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);
Чепе Марискал победил Тревора Пика единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Джек Дженкинс победил Джамалла Эммерса раздельным решением (27-30, 29-28, 29-28);
Седрик Дума победил Коди Брандейджа единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27).
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