Стал известен возможный соперник Александра Шлеменко в следующем бою

Исполнительный директор лиги Ural FC Ленар Ганеев сообщил, что организация готова организовать поединок между российским бойцом Александром Шлеменко и казахстанцем Дауреном Ермековым.
«Однозначно этот бой будет интересным. Это громкое противостояние. Будем работать над этим поединком и общаться с Александром. Если Шлеменко будет не против, то организуем турнир в Омске», — приводит слова Ганеева пресс-служба Ural FC.
Стоит отметить, что и Даурен Ермеков выразил желание провести такой бой. Ранее Даурен на совместном турнире Ural FC и Naiza выиграл единогласным решением судей у Руслана Шамилова и завоевал пояса обоих промоушенов.
Александр Шлеменко последний бой провёл на турнире по кикбоксингу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с Ясубеем Эномото и выиграл единогласным решением судей.
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