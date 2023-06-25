Стал известен возможный соперник Александра Шлеменко в следующем бою

Исполнительный директор лиги Ural FC Ленар Ганеев сообщил, что организация готова организовать поединок между российским бойцом Александром Шлеменко и казахстанцем Дауреном Ермековым.

«Однозначно этот бой будет интересным. Это громкое противостояние. Будем работать над этим поединком и общаться с Александром. Если Шлеменко будет не против, то организуем турнир в Омске», — приводит слова Ганеева пресс-служба Ural FC.

Стоит отметить, что и Даурен Ермеков выразил желание провести такой бой. Ранее Даурен на совместном турнире Ural FC и Naiza выиграл единогласным решением судей у Руслана Шамилова и завоевал пояса обоих промоушенов.

Александр Шлеменко последний бой провёл на турнире по кикбоксингу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с Ясубеем Эномото и выиграл единогласным решением судей.