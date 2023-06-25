Евлоев прокомментировал победу Топурии над Эмметтом

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев прокомментировал победу соседа по дивизиону, грузина Илии Топурии в поединке с американским ветераном Джошем Эмметтом, который состоялся вчера, 24 июня, в Джексонвилле (США) и возглавил турнир UFC on ABC 5.

Напомним, Топурия победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов (50-44, 50-42, 49-45).

«Эммет – воин! Топурия — молодец, грамотный бой», – написал Евлоев в социальных сетях.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Ранее в интервью Топурия высказался о поединке с Алексом Волкановски.