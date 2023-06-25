Кормье ответил, готов ли Топурия сразиться за титул UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал победу грузинского проспекта полулёгкого веса (до 65 кг) Илии Топурии над американцем Джошем Эмметтом.

«У меня нет проблем с тем, чтобы Топурия вышел прямиком на титульный поединок. Я считаю, что он готов. Парень продемонстрировал способность работать на протяжении 25 минут, он доказал, что способен конкурировать везде, и он доминировал.

Думаю, что он хорошо подошёл бы ко всем топам. Его поединок с Яиром получился бы сумасшедшим, но также хотелось бы увидеть его в бою против чемпиона Волкановски. В полулёгком весе грядут фантастические бои», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Ранее Мовсар Евлоев прокомментировал победу Топурии над Эмметтом.