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Царукян раскрыл, за счёт чего может победить Махачева

Царукян раскрыл, за счёт чего может победить Махачева
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян объяснил, за счёт чего сумеет одолеть соотечественника Ислама Махачева.

«Только я могу его победить. Сейчас для меня это как бой мечты. Как бы я его победил? Думаю, мне нашлось бы что противопоставить его борьбе. В стойке, мне кажется, я бы перебил его. Я уверен, моя ударка лучше. Он хорош в клинче, но я думаю, моя работа на ногах, мои удары ногами и навыки в боксе намного лучше. Я просто знаю, как его победить, и я покажу это. Да, поединок будет непростым, но я верю в себя», — сказал Царукян на канале LowKick MMA в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. Махачев в последнем бою одолел австралийца Александра Волкановски.

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