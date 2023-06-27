«У Бивола больше отговорки, болтология». Артур Бетербиев – о возможном бое с Дмитрием
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) высказался о проблемах в организации поединка с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO).
«Считаю, что у Бивола больше отговорки. Считаю, что они неправильно поступают. Я не должен и не буду за ними бегать. Мне это надоело. Три пояса у нас, нужен только один. А кому нужно три сразу – это он. А всё, что они говорят, это болтология.
Пудрят мозги людям. Чисто спортивная составляющая кому интересна, чтобы кто-то стал абсолютным чемпионом мира. Я уже устал про это говорить уже», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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