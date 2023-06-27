Абусупьян Магомедов – Шон Стрикленд: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 48, в главном поединке которого сразятся российско-немецкий боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов и американец Шон Стрикленд.
Начало основного карда спортивного мероприятия запланировано на 2:00 мск. Турнир покажет платформа UFC Fight Pass. Кроме того, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного мероприятия.
Напомним, в последнем поединке, который был для Магомедова дебютным в UFC, он победил американца Дастина Штольцфуса. Стрикленд в последнем бою одолел Нассурдина Имавова, представляющего Францию.
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