Абусупьян Магомедов – Шон Стрикленд: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 48, в главном поединке которого сразятся российско-немецкий боец смешанных единоборств дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов и американец Шон Стрикленд.

Начало основного карда спортивного мероприятия запланировано на 2:00 мск. Турнир покажет платформа UFC Fight Pass. Кроме того, прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного мероприятия.

Напомним, в последнем поединке, который был для Магомедова дебютным в UFC, он победил американца Дастина Штольцфуса. Стрикленд в последнем бою одолел Нассурдина Имавова, представляющего Францию.