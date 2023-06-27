Алекс Перейра подарил Тейшейре мотоцикл Harley-Davidson
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра подарил соотечественнику, экс-чемпиону промоушена в полутяжёлом весе Гловеру Тейшейре мотоцикл Harley-Davidson. Об этом у себя в социальных сетях рассказал там Тейшейра.
«У меня просто нет слов, чтобы выразить всю благодарность. Какой удивительный подарок от Алекса. Думаю, Алекс помог мне больше, чем я – ему. Когда он пришёл ко мне, я увидел его потенциал и сказал, что однажды он станет чемпионом. Всё, чего я хотел, это быть частью его пути. Его победа была всем для меня. Когда ничего не ждёшь, вселенная дает нам больше, чем мы заслуживаем. Спасибо, друг мой!» — написал Тейшейра.
Алекс Перейра подарил Тейшейре мотоцикл Harley-Davidson:
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