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43-летний Гловер Тейшейра показал актуальную физическую форму

43-летний Гловер Тейшейра показал актуальную физическую форму
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Бывший бразильский чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, продемонстрировав нынешнюю физическую форму. В настоящий момент Тейшейре 43 года.

«Хорошо потренировался со своим приятелем», — написал Тейшейра.

Фото: Из личного архива Гловера Тейшейры

Первый поединок в UFC Тейшейра провёл в мае 2012 года, победив удушающим приёмом. В апреле 2014-го Тейшейра впервые сразился за титул, уступив по очкам звёздному американцу Джону Джонсу. В октябре 2021 года на турнире UFC 267 бразилец стал чемпионом UFC, победив удушающим приёмом во втором раунде поляка Яна Блаховича. Всего же в MMA он провёл 42 поединка, в которых одержал 33 победы и потерпел девять поражений.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:

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