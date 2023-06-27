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Дю Плесси высказался о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым

Дю Плесси высказался о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым
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Боец смешанных единоборств из ЮАР, шестой номер рейтинга UFC в средней весовой категории Дрикус Дю Плесси ответил на вопрос о потенциальном поединке с непобеждённым шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Я готов драться с кем угодно. Любой, кто находится в рейтинге, станет для меня отличным соперником. Но Чимаева в рейтинге нет. Он сказал, что хочет драться в среднем дивизионе, но факт в том, что он уже давно говорит об этом», — сказал Дю Плесси в интервью Helen Yee Sports.

Напомним, на турнире UFC 290 Роберт Уиттакер и Дрикус Дю Плесси проведут претендентский поединок. Его победиль получит титульный шанс в бою с Исраэлем Адесаньей.

Хамзат Чимаев не выходил в октагон с сентября прошлого года. Тогда он одержал победу удушающим приёмом над Кевином Холландом. Всего у него 12 побед в 12 поединках.

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