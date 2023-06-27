Чимаев: 90% вероятности, что Камару Усман станет моим соперником в Абу-Даби

Шведско-чеченский непобеждённый боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, рассказал, что может встретиться с Камару Усманом в Абу-Даби.

«Мы провели тренировочный лагерь в Дубае, сейчас вернулись в Стокгольм. За месяц до боя мы отправимся в Абу-Даби. Камару Усман может стать там моим соперником. Вероятность этого – 90%. Но он не хочет добирать два килограмма до среднего веса (до 84 кг). Дана Уайт говорит о промежуточной категории (до 82 кг). Посмотрим. Других вариантов не было, только он», — приводит слова Чимаева Expressen.

Хамзат Чимаев и Камару Усман ранее договаривались о поединке через социальные сети. При этом Дана Уайт неоднократно говорил, что не хочет проводить этот бой в промежуточном весе.