Анкалаева все забыли. Российскую звезду считают слишком скучным для UFC

В декабре прошлого года после травмы Иржи Прохазки на Магомеда Анкалаева неожиданно свалился титульный шанс — россиянину нужно было справиться с Яном Блаховичем в поединке за вакантный пояс. Все помнят этот невероятно спорный бой, который в итоге завершился ничьей и настолько не понравился Дане Уайту, что после турнира босс UFC разнёс его в щепки.

«Главное событие турнира было ужасным, но что поделать? Считаю ли я кого-то победителем? Даже не знаю. Я начал отключаться уже после трёх раундов. Слышал, что Анкалаев расстроен решением, но что вы хотите, чтобы я сделал? Тебя избивают два раунда, потом ты начинаешь его переводить и… Что тут поделаешь? Я уже говорил, что нельзя оставлять всё на судей. Не надо выходить с мыслью, что взял два раунда. Не надо прижимать соперника к сетке, если считаешь, что твои дела идут хорошо. Иди и дерись», — сказал Уайт. «Бонусом» Дана тут же выписал бой за вакантный титул Гловеру Тейшейре с Джамалом Хиллом.

«Не знаю, что сказать. Я выиграл бой, но мне не дали этот пояс. Что это вообще такое? Где мой пояс? Я не могу выиграть у судей. Неважно, было мне больно или нет, я сделал всё, чтобы выиграть. Если уступал в стойке — боролся, если уступал в партере — бился в стойке. Я не знаю, буду ли здесь выступать, пока нет слов. Мы своё заберём, но мне обидно», — так отреагировал на решение сам Магомед.

Судя по всему, именно фраза о том, что Анкалаев усомнился в дальнейших выступлениях в промоушене, очень разозлила Дану Уайта. Позже боец, конечно, начал говорить, что вообще-то имел в виду не UFC, а Лас-Вегас, но дело было сделано.

С тех пор о Магомеде Анкалаеве по большому счёту вообще не появлялось никаких новостей. После турнира была ещё какая-никакая шумиха, эксперты и другие бойцы поражались ничьей и называли легитимным чемпионом Анкалаева, а Рамзан Кадыров требовал отдать пояс Магомеду и извиниться за спектакль. Но дальше об Анкалаеве мы просто не слышим, он словно попал в теневой бан UFC.

Не будем исключать варианта с травмами, но за полгода Магомеда не упоминали вообще. Ни одного слуха из разряда «бой в разработке». Ощущение, что россиянина просто задвинули подальше и забыли. У Блаховича есть бой с новоиспечённым полутяжеловесом Перейрой, Хилл ждёт Прохазку, и только Анкалаева даже не упоминают как потенциального претендента. Хотя россиянин идёт вторым в рейтинге и на серии из девяти побед и одной ничьей, то есть не проигрывает уже больше пяти лет.

Конечно, вопросы к самому Анкалаеву тоже есть. Ещё в начале года Магомед признавался, что Дана Уайт говорил прямым текстом, что надо стать более медийным бойцом, а также развивать свои социальные сети. Что в итоге? В феврале Анкалаев заявил, что идёт за своим поясом, а в мае бросил вызов Яну Блаховичу и Алексу Перейре. Всё. Это не похоже на раскрутку.

В ответ UFC игнорирует россиянина, и сейчас ближайший реальный шанс для Магомеда вернуться в октагон — Абу-Даби. С июлем всё ясно, там два номерных турнира, в августе Стерлинг с О’Мэлли, в сентябре турнир в Австралии, где главным хедлайнером станет Исраэль Адесанья.

Справедливо это или нет, но на сегодняшний день в спорте невероятно важна медийная составляющая. Как бы абсурдно это ни звучало — мало быть хорошим бойцом. И таких примеров множество. Бенеил Дариуш и Белал Мухаммад из той же категории, что и Анкалаев. Им надо выдать какую-то невероятную серию побед, чтобы просто приблизиться к титульному шансу. И есть Колби Ковингтон, который идёт на серии 2-2 и будет следующим претендентом на титул в полусреднем весе.

Есть вероятность, что ситуация может проясниться после боя Блаховича с Перейрой. По идее, победитель этого поединка станет претендентом, а Анкалаев в теории мог бы встретиться с проигравшим. В любом случае до нового титульного шанса у Магомеда пройдут ещё один-два боя. И, конечно, надо стать более активным и наладить отношения с Даной Уайтом.