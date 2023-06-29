Стрикленд: а представьте, Абус меня нокаутирует и станет претендентом, а потом чемпионом

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга в средней весовой категории UFC Шон Стрикленд считает, что его поединок с Абусупьяном Магомедовым будет претендентским.

«Нас с Абусом ждёт весёлый бой. А представьте, он меня нокаутирует и становится претендентом, а затем чемпионом. Вам этого хотелось бы? Кто вообще такой, чёрт возьми, этот Абус? Этот парень говорит по-английски? Я, по крайней мере, говорю, а он даже не может драться в Рамадан. В общем, как я уже говорил, этой победой я заслужу титульный шанс. Давайте сделаем это. В худшем случае нам придётся драться с Адесаньей на парковке», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Бой Стрикленда и Магомедова возглавит турнир UFC Vegas 76, который пройдёт в ближайшие выходные в Лас-Вегасе.