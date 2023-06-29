Абус Магомедов рассказал, почему отказался от совместных тренировок с Алексом Перейрой

Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов рассказал, почему дважды отказался от предложения команды экс-чемпиона UFC Алекса Перейры потренироваться с ним.
«Впервые его команда звала меня с ним потренироваться за десять дней до моего дебюта в UFC в Париже. Я сказал, что у меня весогонка и мне нет смысла приезжать и спарринговать с ним. Второй раз звал, когда уже был чемпионом. Тренер сказал не соглашаться, потому что он мой потенциальный соперник в будущем.
Сам Перейра мне не писал, другие ребята. Возможно, если бы он писал сам, мы бы потренировались вместе. Потом уже я увидел, что он писал про меня всякое дерьмо. Не знаю почему», — сказал Магомедов в интервью CBS Sports.
Магомедов свой следующий бой проведёт с Шоном Стриклендом на турнире UFC Vegas 76, который пройдёт в ближайшие выходные в Лас-Вегасе.
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