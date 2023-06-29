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Тедди Атлас назвал звёздного бойца UFC, которого ему напоминает Топурия

Тедди Атлас назвал звёздного бойца UFC, которого ему напоминает Топурия
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Авторитетный тренер Тедди Атлас признался, что испанский непобеждённый боец грузинского происхождения Илия Топурия немного напоминает ему австралийского чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Топурия занимает пятое место в этой же весовой категории.

«Топурия немного напоминает мне Волкановски. Он так же здорово подкован технически. Топурия [в бою с Джошем Эмметтом] контролировал ситуацию, не действовал безрассудно. Как я уже сказал, он техничный, собранный ударник, у которого хороший тайминг. Он очень хорошо использует свой джеб, контролирует дистанцию», — сказал Атлас на своём канале в YouTube.

В последнем бою в июне Топурия единогласным решением судей победил американца Джоша Эмметта.

Серхио Рамос поздравил Топурию с победой над Эмметтом:

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