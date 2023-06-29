Яна Куницкая — Кэрол Роса: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 1 на 2 июля мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 48, выступит на котором россиянка Яна Сантос (Куницкая). Её соперницей будет спортсменка из Бразилии Кэрол Роса, в активе которой пять побед и два поражения.
Предварительный кард, в рамках которого сразится Куницкая, начнётся в 23:00 мск. Старт основного карда ожидается в 2:00 мск. Спортивное мероприятие можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, прямой эфир будет доступен на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также подробно осветит ход турнира.
Дебют Куницкой в смешанных единоборствах состоялся в 2009 году, а в марте 2018-го она провела первый поединок в UFC, проиграв техническим нокаутом в первом раунде звёздной бразильянке Крис «Сайборг» Жустину. В своём последнем бою Яна единогласным судейским решением проиграла американской экс-чемпионке Холли Холм.
Куницкая в шутку ударила мужа ногой:
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