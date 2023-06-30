UFC Vegas 76: у Магомедова одинаковый вес со Стриклендом, Куницкая оказалась легче Розы

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76, главным событием которого станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым.

Также на турнире выступят Ринат Фахретдинов, Яна Куницкая-Сантос, Дамир Исмагулов, Александр Романов, Нурсултон Рузибоев и Гурам Кутателадзе.

Все бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, все уложились в вес.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами взвешивания:

Шон Стрикленд (84,37 кг) vs Абусупьян Магомедов (84,37 кг);

Дамир Исмагулов (70,76 кг) vs Грант Доусон (70,76 кг);

Макс Гриффин (77,34 кг) vs Майкл Моралес (77,34 кг);

Ариане Липски (57,15 кг) vs Мелисса Гатто (56,93 кг);

Исмаэль Бонфим (70,76 кг) vs Бенуа Сен-Дени (70,76 кг);

Бруно Феррейра (83,91 кг) vs Нурсултон Рузибоев (83,23 кг);

Кевин Ли (77,56 кг) vs Ринат Фахретдинов (77,56 кг);

Яна Куницкая-Сантос (65,54 кг) vs. Кэрол Роза (66,22 кг);

Жоандерсон Брито (66 кг) vs Вестин Уилсон (66,22 кг);

Гурам Кутателадзе (70,31 кг) vs Элвес Бреннер (70,31 кг);

Ивана Петрович (56,93 кг) vs Луана Каролина (57,15 кг);

Александр Романов (119,75 кг) vs Благой Иванов (117,48 кг).