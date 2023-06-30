UFC Vegas 76: у Магомедова одинаковый вес со Стриклендом, Куницкая оказалась легче Розы

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 76, главным событием которого станет бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Абусупьяном Магомедовым.
Также на турнире выступят Ринат Фахретдинов, Яна Куницкая-Сантос, Дамир Исмагулов, Александр Романов, Нурсултон Рузибоев и Гурам Кутателадзе.
Все бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, все уложились в вес.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами взвешивания:
Шон Стрикленд (84,37 кг) vs Абусупьян Магомедов (84,37 кг);
Дамир Исмагулов (70,76 кг) vs Грант Доусон (70,76 кг);
Макс Гриффин (77,34 кг) vs Майкл Моралес (77,34 кг);
Ариане Липски (57,15 кг) vs Мелисса Гатто (56,93 кг);
Исмаэль Бонфим (70,76 кг) vs Бенуа Сен-Дени (70,76 кг);
Бруно Феррейра (83,91 кг) vs Нурсултон Рузибоев (83,23 кг);
Кевин Ли (77,56 кг) vs Ринат Фахретдинов (77,56 кг);
Яна Куницкая-Сантос (65,54 кг) vs. Кэрол Роза (66,22 кг);
Жоандерсон Брито (66 кг) vs Вестин Уилсон (66,22 кг);
Гурам Кутателадзе (70,31 кг) vs Элвес Бреннер (70,31 кг);
Ивана Петрович (56,93 кг) vs Луана Каролина (57,15 кг);
Александр Романов (119,75 кг) vs Благой Иванов (117,48 кг).
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