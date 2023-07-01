Сехудо: Яир Родригес станет новым королём полулёгкого веса

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо оценил перспективы Яира Родригеса в поединке с Алексом Волкановски.
Волкановски является действующим чемпионом полулёгкого веса, Яир Родригес — обладатель временного пояса.
«Знаю, что большинство из вас в этом поединке поставят на Волкановски, но если Яир смог некоторые вещи отточить, сделать их правильно в бою, то он может стать для Алекса более сложным соперником для Махачева. Родригес будет наносить больше ударов ногами, а если окажется в партере, то может быть острее. И я вижу, что Яир может легко перебить его по очкам. Ему даже необязательно нокаутировать Волкановски, просто переиграй его. Если бы я выбирал победителя, то сказал бы, что Родригес станет новым королём полулёгкого веса», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.
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