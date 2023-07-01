Пётр Ян рассказал про своё отношение к футболу

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Пётр Ян высказался о своём отношении к футболу.

«Конечно, много поддержки идёт со стороны футболистов и фанатов футбола. Спорт — это целостная история. Многие смотрят и футбол и ММА. Сейчас особо не увлекаюсь футболом, но по возможности смотрю все наши команды. «Зенит» будет играть, буду за «Зенит» болеть. «Урал»? Тоже буду болеть», – передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Петру Яну 30 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году и в июне 2018-го провёл дебютный поединок в UFC. В июле 2020 года Ян сразился за вакантный титул организации в легчайшем весе, победив легендарного бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом, после чего уступил пояс американцу Алджамейну Стерлингу.