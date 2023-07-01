Хукер: пояс BMF делает бой Порье и Гэтжи глупым, я бы убрал его под кровать

Новозеландский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дэн Хукер высказался об организации реванша соседей по дивизиону американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи, который состоится 30 июля на турнире UFC 292.
«Пояс BMF? Это причина, почему этот поединок выглядит немного глупым. Так или иначе, а мы боремся за приз. Конечно, я бы согласился на такой бой, потому что это приносит деньги, и это основная цель. Но, выиграв пояс BMF, повесить его на стену и гордиться… Это не то же самое, что стать чемпионом мира. Я бы, наверное, убрал его под кровать», – сказал Хукер в рамках выпуска на YouTube-канале Исраэля Адесаньи.
Напомним, первый поединок Порье и Гэтжи состоялся в апреле 2018 года и завершился победой Дастина техническим нокаутом в четвёртом раунде, а Гэтжи потерпел второе поражение в карьере.
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