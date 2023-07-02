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Тренер Волкановски: Алекс разорвёт Родригеса

Тренер Волкановски: Алекс разорвёт Родригеса
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Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски, высказался о предстоящем бое подопечного против временного чемпиона мексиканца Яира Родригеса, который состоится 9 июля в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 290.

«Я не думаю, что Яир встречался с кем-то настолько сильным как Алекс, это всегда удивляет людей. Если Алекс дотянется до него, то разорвёт. И это произойдёт, потому что Родригес, скорее всего, будет бить локтями и коленями. Мы провели большую работу над клинчем, чтобы избежать любого возможного урона», – приводит слова Лопеса The AllStar.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 283 Волкановски уступил единогласным решением чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву. Родригес в феврале одержал досрочную победу над американцем Джошем Эмметтом.

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