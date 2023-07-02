Тренер Волкановски: Алекс разорвёт Родригеса

Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски, высказался о предстоящем бое подопечного против временного чемпиона мексиканца Яира Родригеса, который состоится 9 июля в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 290.
«Я не думаю, что Яир встречался с кем-то настолько сильным как Алекс, это всегда удивляет людей. Если Алекс дотянется до него, то разорвёт. И это произойдёт, потому что Родригес, скорее всего, будет бить локтями и коленями. Мы провели большую работу над клинчем, чтобы избежать любого возможного урона», – приводит слова Лопеса The AllStar.
Напомним, в своём последнем бою на UFC 283 Волкановски уступил единогласным решением чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву. Родригес в феврале одержал досрочную победу над американцем Джошем Эмметтом.
- 2 июля 2023
-
01:15
-
01:09
-
00:35
-
00:14
- 1 июля 2023
-
23:40
-
22:41
-
22:13
-
20:54
-
19:56
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:40
-
19:07
-
18:28
-
16:58
-
16:20
-
15:21
-
14:48
-
14:17
-
13:26
-
12:49
-
12:25
-
11:38
-
10:59
-
10:34
-
10:15
-
09:30
-
08:12
-
08:00
-
07:52
-
07:30
-
07:07
-
06:49