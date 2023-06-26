«И огни начали гаснуть». Волкановски рассказал, как едва не потерял сознание в бою UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекс Волкановски поделился воспоминаниями о поединке с американцем Брайаном Ортегой, состоявшемся в октябре 2021 года. В частности, австралиец рассказал о моменте, когда Ортега поймал его удушающим приёмом.

«Сдаваться вообще не было для меня вариантом. Итак, я оказываюсь в треугольнике, мы отрабатываем это на тренировках, так называемую позднюю стадию, где вас уже обхватили, и через несколько секунд вы уснёте. И никто не могу затянуть меня настолько туго. Я не мог поверить, насколько быстро он это сделал.

Когда это произошло, я подумал: «Чёрт, меня поймали». Я попытался сделать то, что обычно делается в таком случае, но ничего не сработало. И тогда я подумал: «Что ж, тогда я буду пытаться дальше, чёрт возьми». Я продолжил попытки, но огни начали гаснуть, как в фильме, а в голове была только мысль о том, что нет другого пути: либо он устанет, либо я умру», – сказал Волкановски в YouTube-подкасте IMPAULSIVE.