Джейк Пол: работаем с Андерсоном Силвой над созданием профсоюза бойцов, нужно 3-4 года

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный своими выступлениями в профессиональном боксе, рассказал, что вместе с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой работает над созданием профсоюза бойцов.
«Мы работаем с Силвой над этим без перерыва. Но это практически невозможно, очень и очень сложный вопрос. Мы не избегаем этого вызова, но требуется много времени, много людей и много денег. Тем не менее мы движемся вперёд каждый день. Это история как минимум на три-четыре года, и это станет большим событием для боёв. С бойцами часто обращаются очень плохо, им недоплачивают, у них не бывает медицинской страховки. В ближайшие годы мы разберёмся с этой проблемой», — приводит слова Пола MMA Mania.
Ранее Джейк Пол неоднократно критиковал главу UFC Дану Уайта за условия, которые он создаёт для бойцов.
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