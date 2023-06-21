Джейк Пол и Нейт Диаз договорились увеличить длительность боя до 10 раундов

Боксёрский поединок между блогером Джейком Полом и бывшей звездой UFC Нейтом Диазом будет длиться до 10 раундов вместо изначально запланированных восьми, сообщает ESPN. Он состоится 5 августа в Далласе.
Два бойца договорились об изменении на прошлой неделе после предложения Диаса, а во вторник 20 июня, Департамент лицензирования и регулирования Техаса утвердил длительность в 10 раундов для боя.
Пол никогда не участвовал в 10-раундовых боях и станет первой звездой социальных сетей в этом виде спорта, который примет участие в поединке такой продолжительности. В феврале звезда YouTube потерпел первое поражение в карьере от Томми Фьюри, хотя ранее на его счету было шесть побед. 26-летний Пол побеждал в боксёрском ринге экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (дважды) и бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву.
38-летний Диас был спарринг-партнером таких боксёров, как Андре Уорд и Реджис Прогрейс, но это будет его первый выход на боксёрский ринг в официальном бою. Он выступал в смешанных единоборствах с 2004 года, из которых 15 лет провёл в UFC. За это время он одержал 21 победу, в том числе удушающим приёмом сзади над Конором Макгегором в 2016 году, и потерпел 13 поражений.
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