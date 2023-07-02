Андерсон Силва: всегда болею за Оливейру, в него не верил никто, включая UFC
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Бразильский боец, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Андерсон Силва поделился мнением о своих соотечественниках Чарльзе Оливейре и Аманде Нуньес, которая завершила профессиональную карьеру в прошлом месяце.
«Очень приятно видеть, что Чарльз Оливейра добился успеха. Он верил в себя, у него действительно запредельный уровень целеустремлённости и силы воли. Я всегда болею за него. В него не верил никто, включая UFC, а он завоевал любовь публики. Бразилия может им гордиться, он наш чемпион и отлично представляет страну на высочайшем уровне.
Аманда Нуньес тоже прекрасный боец и настоящий воин. Ею вдохновляется целое поколение, она заслуживает уважения», — приводит слова Силвы MMAJunkie.
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