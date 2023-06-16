Оливейру назвали «величайшим бойцом» лёгкого веса. А как же Махачев и Хабиб?

В прошлые выходные Чарльз Оливейра эффектнейшим образом разнёс Бенеила Дариуша, которого называли чуть ли не самым сложным потенциальным соперником для Ислама Махачева. После чего снова поднялся вопрос о том, кто же является величайшим бойцом в лёгком весе в истории UFC.

«Начинаются разговоры о том, что Чарльз Оливейра стал величайшим легковесом в истории, я с этим согласен. Понятно, что люди скажут про Хабиба, что он не проигрывал раундов, не проливал крови. Но о чём мы говорим? У Оливейры отличное резюме: защиты, бонусы, он банально дольше всех в этой игре. Он точно должен быть в споре за звание величайшего. Скоро это может быть и Махачев. Я сначала смотрю на защиты, потом на серию побед. А Чарльз к тому же неоднократно возвращался после поражений», — таким мнением отметился звёздный Алджамейн Стерлинг.

«Можно ли назвать Оливейру лучшим легковесом в истории? Думаю, да. Цифры не врут. Судя по тому, как он расправляется с соперниками, и учитывая, что он снова претендует на титул, то да, лучший легковес в истории — Чарльз Оливейра. Но не забывайте об Исламе Махачеве. Если он опять побьёт Чарльза, а потом и защитит титул шесть-семь раз, то статус величайшего придётся отдать ему», — Генри Сехудо, в отличие от Алджо, Хабиба не упоминал, но тоже сделал акцент на Махачеве.

Есть и несогласные: «Чарльз – потрясающий боец, но нельзя быть лучшим из лучших, имея девять поражений. Особенно если есть такой парень, как Хабиб, который никогда не был в нокдауне, не имел рассечений и едва ли проиграл хоть один раунд в карьере», — это уже Али Абдель-Азиз, который, конечно, будет продвигать своего друга и клиента.

Вообще, статусы вроде «величайшего бойца» в том или ином весе — крайне субъективная вещь из-за отсутствия чётких критериев этого величия. Хабиб Нурмагомедов ушёл с нулём поражений, успешно отбившись от трёх топов высочайшего уровня — может он считаться величайшим? Да, но найдутся те, кто скажет, что 13 боёв в UFC — это мало, нужно больше. У Дастина Порье и Джастина Гэтжи поединков больше, солидный послужной список и неизменное место во всех топах. Могут они считаться величайшими? Возможно, но скажут, что Оливейра удосрочил обоих, а значит, величайший он. При этом самого Чарльза разбили девять раз за карьеру, а последнее поражение вообще стало форменным деклассированием.

И это мы не уходим ещё дальше в историческую ретроспективу, где есть Конор Макгрегор и Тони Фергюсон.

Заслуг Оливейры умалять нельзя ни в коем случае. Это великий боец и одна из главных звёзд всего промоушена, а не только лёгкого веса. У Чарльза рекорд по финишам в UFC, рекорд по бонусам, и он очень давно выступает в промоушене. Мало кто из бойцов, проведя столько поединков на высочайшем уровне, ещё способен быть таким же эффективным нокаутёром и всерьёз претендовать на титул.

Но может ли Оливейра считаться величайшим, когда в текущем ростере UFC есть боец, который точно сломает его? Мог бы Чарльз считаться величайшим, если бы на его пути когда-то оказался Хабиб Нурмагомедов?

Оливейра однозначно входит в число лучших бойцов в истории лёгкого веса UFC и, возможно, даже в топ-3, но в резюме бразильца есть пробелы, которые не позволяют безапелляционно называть его величайшим.

В резюме Хабиба таких белых пятен поменьше. Все они по большому счёту сводятся к тезису о том, что Орёл ушёл слишком рано. Но при этом он уничтожал соперников с таким запасом, которого не было у пикового Оливейры.

И нельзя сбрасывать со счетов Махачева. Его рано включать даже в список величайших, но он подбирается к этому званию, и у него лучшие перспективы, чтобы в будущем считаться величайшим легковесом. Оливейре для этого звания как минимум надо закрыть гештальт в лице Ислама, а шансов на это минимум.