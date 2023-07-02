«Готов с обоими в один день». Фахретдинов рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал о своих впечатлениях от Кевина Ли.

На турнире UFC Vegas 76, который прошёл в ночь на 2 июля, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде. Для россиянина это третья победа в UFC.

«По поводу оппонента скажу, что есть ребята, которые выше меня в рейтинге. Например, Мэгни дрался с кем-то, Мэтт Браун. Я не знаю, что они делают так высоко в рейтинге. Не хвастаюсь, но готов подраться с ними обоими в один день. В принципе я с любым готов, кого лига даст. Для меня важно, чтобы это не были мои друзья. А так с любым готов. Вы же увидели, что я могу и бить, и бороться», — сказал Фахретдинов на пресс-конференции.