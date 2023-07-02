«Готов с обоими в один день». Фахретдинов рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал о своих впечатлениях от Кевина Ли.
На турнире UFC Vegas 76, который прошёл в ночь на 2 июля, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде. Для россиянина это третья победа в UFC.
«По поводу оппонента скажу, что есть ребята, которые выше меня в рейтинге. Например, Мэгни дрался с кем-то, Мэтт Браун. Я не знаю, что они делают так высоко в рейтинге. Не хвастаюсь, но готов подраться с ними обоими в один день. В принципе я с любым готов, кого лига даст. Для меня важно, чтобы это не были мои друзья. А так с любым готов. Вы же увидели, что я могу и бить, и бороться», — сказал Фахретдинов на пресс-конференции.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
16:28
-
15:56
-
15:41
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
13:49
-
13:20
-
12:30
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
10:54
-
10:43
-
10:36
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:28
-
08:05
-
06:27
-
05:42
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:30
-
02:28
-
01:57
-
01:50
-
01:15
-
01:09
-
00:35
-
00:14
- 1 июля 2023
-
23:40
Партнерский контент