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Тактаров: Фахретдинову можно было давать любого из полусреднего веса UFC

Тактаров: Фахретдинову можно было давать любого из полусреднего веса UFC
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Именитый российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC, соотечественника Рината Фахретдинова (22-1) над американцем Кевином Ли (19-7).

Напомним, поединок Ли и Фахретдинова состоялся сегодня, 2 июля, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина удушающим приёмом в первом раунде.

«Быстрая и уверенная победа Фахретдинова меня не удивила. Если бы я хоть чуточку за него волновался, то был бы в Лас-Вегасе, но если ему дадут бой в Абу-Даби на номерном турнире, где волнение и психологическое давление больше, то я готов его поддержать там лично.

Функциональный потенциал Рината гораздо выше, чем все думали. Он скромничал первые два боя, а сейчас скромность прошла, надо рвать вперёд. Сегодня ночью ему можно было давать любого соперника из дивизиона. Он бы всех разорвал: кого-то позже, а кого-то быстрее», – приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.

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