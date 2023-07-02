«Тебя нокаутировали, живи с этим». Андре Уорд обратился к Ковалёву, россиянин ответил

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, россиянин Сергей Ковалёв опубликовал в социальных сетях переписку с бывшим соперником, американцем Андре Уордом.

Ковалёв выложил видеофрагмент второго поединка с Уордом, на котором рефери Тони Уикс останавливает поединок после удара американца ниже линии пояса, написав: «Ну разве это победа?».

Пост не прошёл мимо Уорда, агрессивно отреагировавшего на него.

Уорд: «Хватит плакать! Тебя нокаутировали, приятель. Живи с этим!»

Ковалёв: «А ты живи со статусом фальшивого чемпиона. Я никогда не жалуюсь, [вне зависимости от того,] победа или поражение».

Напомним, второй поединок Ковалёва и Уорда состоялся в июне 2017 года и завершился победой американца техническим нокаутом в восьмом раунде.

40-летний Сергей Ковалёв показал взрывную работу на груше: