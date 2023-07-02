«Тебя нокаутировали, живи с этим». Андре Уорд обратился к Ковалёву, россиянин ответил

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, россиянин Сергей Ковалёв опубликовал в социальных сетях переписку с бывшим соперником, американцем Андре Уордом.
Ковалёв выложил видеофрагмент второго поединка с Уордом, на котором рефери Тони Уикс останавливает поединок после удара американца ниже линии пояса, написав: «Ну разве это победа?».
Пост не прошёл мимо Уорда, агрессивно отреагировавшего на него.
Уорд: «Хватит плакать! Тебя нокаутировали, приятель. Живи с этим!»
Ковалёв: «А ты живи со статусом фальшивого чемпиона. Я никогда не жалуюсь, [вне зависимости от того,] победа или поражение».
Напомним, второй поединок Ковалёва и Уорда состоялся в июне 2017 года и завершился победой американца техническим нокаутом в восьмом раунде.
40-летний Сергей Ковалёв показал взрывную работу на груше:
- 2 июля 2023
-
20:50
-
19:59
-
18:24
-
16:57
-
16:28
-
15:56
-
15:41
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
13:49
-
13:20
-
12:30
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
10:54
-
10:43
-
10:36
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:28
-
08:05
-
06:27
-
05:42
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:30
-
02:28
-
01:57
-
01:50
-
01:15