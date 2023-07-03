Тейшейра: стиль Джамала Хилла идеально подходит Перейре

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Гловер Тейшейра, тренирующий соотечественника Алекса Перейру, объяснил, почему он был бы успешен в потенциальном бою с действующим обладателем титула американцем Джамалом Хиллом.

«Стиль Джамала Хилла идеально подходит Алексу. Послушайте, Джамал Хилл потрясающий боец, как и Ян [Блахович]. Мы не заглядываем Яну за спину. Стили делают бои. Мой стиль больше ориентировался на грэпплинг, тогда как Ян выдающийся ударник. Он побил Исраэля Адесанью и он действительно хорошо смотрелся в стойке до того, как начал проводить тейкдауны.

Если всё пойдёт по плану, и Алекс сможет пройти Яна, Джамал Хилл стал бы потрясающим поединком для него», – приводит слова Тейшейры MMA Fighting.