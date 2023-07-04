Сергей Павлович поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович поднялся со второго на первое место в рейтинге бойцов тяжёлого веса американского промоушена UFC. Ранее первую строчку занимал француз Сириль Ган – теперь он второй. Чемпионом лиги в этой весовой категории является американец Джон Джонс.
Отметим также изменения, которые произошли в лёгкой весовой категории. Так, россиянин Дамир Исмагулов опустился с 12-й на 14-ю строчку. На прошлой неделе он проиграл американцу Гранту Доусону. Доусон, в свою очередь, поднялся сразу на пять позиций и теперь занимает десятое место в рейтинге легковесов.
В рейтинге UFC лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий изменений не произошло: возглавляет его Джон Джонс, затем идёт австралиец Александр Волкановски. Топ-3 замыкает россиянин Ислам Махачев.
Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC:
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