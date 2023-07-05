Тим Цзю: Чарло поступил как бизнесмен. Он в любом случае собирался проиграть
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Непобеждённый австралийский боксёр, временный чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю высказался по поводу абсолютного чемпиона мира американца Джермелла Чарло, с которым он должен был провести следующий бой.
«Канело должен был драться с Бенавидесом, а я — с Чарло. Мы с Давидом ждали этого два года. У Джермелла остался в запасе один бой, и он в любом случае собирался проиграть. Чарло просто принял бой, где больше денег. Он поступил как бизнесмен», — сказал Цзю в интервью ESPN.
В активе Тимофея 23 победы в 23 поединках в профессиональной карьере в боксе.
Напомним, Чарло не выступал с марта 2022 года, когда досрочно одолел в реванше аргентинца Брайана Кастаньо.
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