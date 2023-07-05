Адесанья: считаю, что Перейра вырубит Блаховича

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья поделился ожиданиями по поводу предстоящего поединка между бразильцем Алексом Перейрой и представителем Польши Яном Блаховичем.

«Думаю, Перейра может нокаутировать Блаховича. Мы поболтали примерно минуты две или около того, и я дал ему пару советов насчёт того, как надо иметь дело с Яном.

У нас было одинаковое видение этого поединка, типа Алекс сказал, что хочет нокаутировать его, но я предупредил: «Слушай, просто будь осторожен, потому что он знает, что у тебя тяжёлые удары, и будет драться терпеливо, как со мной».

Того, чего мы ожидали от Яна, он не делал, потому что он отличный ударник. Перейра думал так же. Я считаю, что если Ян не финиширует Алекса, то Алекс вырубит его», – сказал Адесанья в интервью The MMA Hour.

В ноябре 2021 года Перейра дебютировал в UFC и уже через год сразился за чемпионский титул, сенсационно победив Адесанью. Реванш состоялся в апреле, и на этот раз Адесанья выиграл нокаутом во втором раунде.