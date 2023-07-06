Алекс Волкановски высказался о поединке с Алджамейном Стерлингом

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американцем Алджамейном Стерлингом.

«Если Стерлинг победит Шона, тогда он определённо заслужит свой шанс. Сколько он проведёт защит титула? Три или четыре? Вот что мы имеем. Он крупный чувак. Ему предстоит непростой бой, но это ещё один потенциальный поединок, у меня много вариантов», – приводит слова Волкановски MMAJunkie.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 288, Стерлинг победил раздельным решением бывшего чемпиона в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо. 20 августа он проведёт защиту против Шона О’Мэлли.