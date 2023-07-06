Волкановски: люди считают, что у Топурии есть шансы в бою со мной, но это не так

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о грузинском проспекте дивизиона Илии Топурии (14-0).
«Вокруг него создали шумиху. Ему нравится говорить, так что это определённо было бы захватывающее противостояние. Многие люди раскручивают его прямо сейчас, и, по правде сказать, я смотрю на него иначе.
Я покажу, насколько хорош, потому что я вижу пробелы в его игре, вещи, которыми я мог бы воспользоваться. Мне бы понравился этот бой. Если этого захотят UFC и люди… Люди считают, что у него есть шансы в бою со мной, но это не так», – сказал Волкановски в подкасте Believe You Me.
Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.
- 6 июля 2023
-
00:02
- 5 июля 2023
-
23:53
-
23:33
-
22:40
-
22:12
-
21:55
-
21:39
-
20:59
-
20:04
-
19:05
-
18:55
-
17:58
-
17:18
-
16:39
-
16:27
-
15:49
-
14:56
-
14:49
-
14:01
-
13:32
-
12:52
-
12:34
-
11:57
-
11:49
-
11:31
-
11:08
-
10:47
-
10:05
-
09:54
-
09:48
-
09:34
-
00:38
-
00:27
- 4 июля 2023
-
23:46
-
23:23