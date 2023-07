Волкановски: люди считают, что у Топурии есть шансы в бою со мной, но это не так

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о грузинском проспекте дивизиона Илии Топурии (14-0).

«Вокруг него создали шумиху. Ему нравится говорить, так что это определённо было бы захватывающее противостояние. Многие люди раскручивают его прямо сейчас, и, по правде сказать, я смотрю на него иначе.

Я покажу, насколько хорош, потому что я вижу пробелы в его игре, вещи, которыми я мог бы воспользоваться. Мне бы понравился этот бой. Если этого захотят UFC и люди… Люди считают, что у него есть шансы в бою со мной, но это не так», – сказал Волкановски в подкасте Believe You Me.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.