Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски и Родригес провели дуэль взглядов перед боем на UFC 290

Волкановски и Родригес провели дуэль взглядов перед боем на UFC 290
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба UFC поделилась видео с дуэли взглядов австралийца Александра Волкановски и мексиканца Яира Родригеса, которые сразятся друг с другом в ночь с 8 на 9 июля мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290. Кроме того, промоушен продемонстрировал дуэли взглядов Брэндона Морено (Мексика) и Александра Пантожи (Бразилия), а также Роберта Уиттакера (Австралия) и Дрикуса Дю Плесси (Южная Африка).

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC Russia.

В смешанных единоборствах в активе Волкановски 27 боёв, в которых он одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 19 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять — нокаутом). Три раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Волкановски — настоящий лидер P4P, а не Джонс. Бывший регбист слишком хорош
Волкановски — настоящий лидер P4P, а не Джонс. Бывший регбист слишком хорош
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023